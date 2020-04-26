РИАМО - 26 апр. Главный детский инфекционист Минздрава России Юрий Лобзин считает, что режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса необходимо продлить до 12 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ну а дальше, после 12 мая, смотрите, остается две недели до окончания учебного года», — сказал Лобзин в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

С начала пандемии в России зарегистрировали 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.