РИАМО - 26 апр. Чемпион мира и Европы по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин провел онлайн-тренировку в рамках подмосковного проекта «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Занятия в прямом эфире Instagram (@gdesport) проходят ежедневно по будням в 09:00 и по выходным в 10:00. Целью данного проекта является поддержание оптимальной физической формы и уровня подвижности людей в период действия режима самоизоляции», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что первый месяц онлайн-тренировок «Живу спортом» доказал, что подобные занятия нужны людям. Ежедневно в эфир выходят представители совершенно различных видов спорта, что делает каждую тренировку не только полезной, но и интересной.

«Занятия в прямом эфире продлятся до окончания режима самоизоляции, поэтому все зрители смогут поддерживать свою физическую активность и моральный настрой в течение всего этого периода», - добавил министр.

Сам Шамшурин отметил, что онлайн-тренировки очень важны, потому что даже профессиональным спортсменам тяжело справляться со сложившейся обстановкой. Также тренировки в режиме прямой трансляции помогают людям не упасть духом и почувствовать единение.