РИАМО - 26 апр. Скандальное высказывание телеведущей Регины Тодоренко о том, что женщины сами несут ответственность за домашнее насилие, прокомментировала актриса и модель Агата Муцениеце, пострадавшая от рук мужа - актера Павла Прилучного, сообщает Федеральное агентство новостей.

Модель, которую муж избил и выгнал из дома, выступила против слов Тодоренко о домашнем насилии.

«Ни одно существо на земле не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей. <…> Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват! Я сегодня проснулась с мыслью, что мир должен стать добрее, что я буду верить в любовь», - написала Муцениеце в своем Instagram.

Ранее Тодоренко очень неудачно высказала свою позицию, которая касается темы домашнего насилия. Она отметила, что женщины сами несут ответственность за это, так как частенько не умеют общаться с мужчинами. После выхода интервью Тодоренко с этими высказываниями в интернете разгорелся скандал. Телеведущей пришлось извиниться за свои слова.