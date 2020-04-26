РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Волонтеры подмосковного Подольска оказали помощь 35 жителям городского округа за минувшие сутки, добровольцы доставляют горожанам продукты и медикаменты, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подмосковном Подольске 25 апреля в волонтерский центр помощи гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поступило 64 входящих звонка от жителей округа. За день 35 жителям была оказана волонтерская помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставили многодетным семьям 32 продуктовых набора от губернатора Подмосковья, два продуктовых набора принесли жителям старше 60 лет. Также добровольцы поздравили 21 именинника.

Помимо этого, 22 многодетным семьям волонтеры отправили свежий хлеб от Подольского хлебокомбината, а жителям старше 60 лет доставили пять медицинских наборов.

Все нуждающиеся в помощи могут связаться с волонтерами по телефонам: 8 (969) 017-54-56 и 8 (496) 750-04-93.

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