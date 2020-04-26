РИАМО - 26 апр. Представители креативной индустрии представили столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития свои предложения по поддержке отрасли в период пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

В качестве поддержки отрасль попросила себе субсидии и налоговые каникулы на год, а также перерасчет НДС и налога на прибыль. Кроме того, представители московской креативной индустрии надеются на получение адресной финансовой помощи в упрощенном порядке.

«Если город предоставит ежемесячную компенсацию выпадающих доходов в размере порядка 100 миллионов рублей, этого будет достаточно, чтобы мы смогли с нашими резидентами убрать этот стрессовый фактор и обновить бизнес-процессы в новой экономике. Эта сумма позволит нам выстроить по-новому формат работы креативных индустрий и не утратить все то, что было создано за 15 лет», — сказала гендиректор ООО «Креативная лаборатория «Территория дизайна» Майя Свистухина.

Работники креативной индустрии в настоящее время перешли на удаленку, при этом предприниматели вынуждены оплачивать аренду офисов.

«Мы очень просим помочь создать онлайн-платформу для продвижения креативной продукции. В формате, может быть, биржи, организовать вместе с департаментом. Это будет новый инструмент для продвижения услуг и товаров онлайн и офлайн», — отметила общественный уполномоченный по культуре в Москве Мария Ольшанская.

Креативная индустрия объединяет такие направления, как музыка, изобразительное искусство, мода, реклама, дизайн, кино и так далее.

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26 АПРЕЛЯ

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