РИАМО - 26 апр. Специальную обработку храма новомученников и исповедников Церкви русской в Подмосковье провели военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военнослужащие осуществили дезинфекцию прилегающей территории, объектов храмового комплекса и дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Также была проведена дезинфекция войсковых и гарнизонных храмов в Кантемировской, Таманской дивизиях и отдельном гвардейском салютном дивизионе Западного военного округа.

В рамках борьбы с распространением коронавируса военнослужащие провели дезинфекцию с помощью специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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26 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

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