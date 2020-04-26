РИАМО - 26 апр. Вирусолог Александр Чепурнов посоветовал обычным людям игнорировать интернет-объявления о продаже спецкостюмов против заражения коронавирусом, поскольку такая защита необходима только медикам инфекционных больниц, сообщает Nation News.

Эксперт предупредил, что при использовании спецкостюма врачи соблюдают технику безопасности.

«С каждым костюмом надо разбираться отдельно. Скажу без шуток: у нас человек погиб в костюме. <...> Вообще, это отдельная песня - безопасность работы в костюме, это очень серьезная вещь», - сказал Чепурнов.

Он добавил, что некоторые костюмы невозможно снять самостоятельно. Также те, кто носит такую защиту по долгу службы, учитывают возможные проблемы с подачей воздуха.

Простым людям вирусолог посоветовал тщательно соблюдать правила гигиены и пользоваться стандартными защитными средствами - перчатками, масками, санитайзерами.

«Маска, мытье рук и расстояние полтора-два метра до других людей <...> - это достаточно, чтобы удержать ситуацию», - заключил эксперт.

С начала пандемии в России зарегистрировали 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

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26 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

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