РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Частный дом загорелся в поселке Коренево подмосковных Люберец, на месте происшествия работают пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 15:02 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Коренево, улица Толстого, дом 3», - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют пять единиц техники и 19 человек.