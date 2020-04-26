РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Дорожники заделали ямы в одном из дворов на Большой Серпуховской улице в Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портале, что у дома №42 образовались ямы и выбоины. Он также попросил устранить данную проблему.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ямочного ремонта на внутриквартальном проезде на Большой Серпуховской улице и сообщает, что администрацией был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - ответил на жалобу замглавы администрации городского округа Подольск по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что ремонт асфальтобетонного покрытия по данному адресу запланирован на 2020 год.