РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. В городском округе Люберцы многодетным семьям предоставили развивающие и настольные игры во время пандемии коронавируса, сообщила председатель комиссии Общественной палаты городского округа по соцполитике, делам женщин, семьи и детей Елена Канчели.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. На улицу можно выходить для получения неотложной медицинской помощи, для покупки продуктов и лекарств, чтобы вынести мусор и погулять с собакой рядом с домом. Можно ходить на работу, если это необходимо и работать удаленно не выходит.

«Вчера (25 апреля - ред.) развезли многодетным семьям Люберец благотворительную помощь в виде развивающих и настольных игр. Занимать детей дома очень сложно, и для правильного и полезного развития, несомненно, необходимо разнообразие и игры на свежем воздухе, но сегодня, в условиях изоляции, сделаем выбор в пользу настольных игр», - написала Канчели в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что раздачу наборов провели в полном соответствии с требованиями безопасности - в масках, перчатках, пакеты передавали на улице.

«Если возникла сложная ситуация - обращайтесь», - подчеркнула Канчели.

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26 АПРЕЛЯ

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