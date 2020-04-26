РИАМО - 26 апр. Пьяная ссора мужчины и женщины в Серпухове закончилась поножовщиной, раненного доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 24 апреля в 21:09 из квартиры на улице Советской в Серпухове бригадой скорой помощи доставлен в больницу мужчина 1987 года рождения. У пострадавшего было колото-резаное ранение груди.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД сожительница пострадавшего 1985 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.