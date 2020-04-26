РИАМО - 26 апр. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что жителям страны следует соблюдать введенный режим самоизоляции на майских праздниках, сообщает Газета.ru.

Такое заявление она сделала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«По словам Поповой, в сложившейся ситуации возможно избежать пика заболеваемости Covid-19 в России, однако это произойдет лишь в том случае, если «не будет срыва» во время майских праздников», - говорится в сообщении.

Всего в РФ с начала пандемии коронавируса было подтверждено 80 949 случаев заражения, скончались 747 человек, выздоровели от коронавируса 6767 пациентов.

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26 АПРЕЛЯ

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- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.