РИАМО - 26 апр. В городском округе Мытищи состоялся сбор отработанных батареек из многоквартирных домов, обслуживаемых ООО ГУК «Домжилсрвис», было собрано свыше 130 килограммов батареек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Несмотря на карантин, во исполнение обязательств по договору и благодаря активной гражданской позиции, сотрудники компании совместно с представителем комиссии по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи Татьяны Филлиной и с жителями домов собрали за апрель 134 килограмма (батареек – ред.)», - говорится в сообщении.

За март этого года жителями было собрано 245 килограммов батареек.

Все собранные батарейки были переданы на завод для переработки.

Во многих домах, обслуживаемых компанией «Домжилсервис», установлены контейнеры для сбора и утилизации батареек разных типов.