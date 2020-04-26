РИАМО - 26 апр. Люди с легкой формой коронавирусной инфекции, которые лечатся на дому, могут покинуть место самоизоляции только в случае угрозы жизни или здоровью, говорится в памятке, опубликованной на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другое)», - отмечается в памятке.

Данное требование также распространяется на тех граждан, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, и людей, у которых подозревают инфекцию. При отсутствии признаков заболевания режим строгой самоизоляции завершается после истечения 14 дней.

Во время строгой самоизоляции запрещено выходить из помещения даже на непродолжительное время. Нельзя лично контактировать с курьерами. Об обеспечении продуктами и выносе мусора следует договориться с волонтерами, родными или соседями. Квартиру необходимо регулярно проветривать, также следует четко соблюдать правила личной гигиены.

Указанным категориям жителей рассказали, что при вызове сотрудников спецслужб или медиков они должны указать свой статус самоизолированного.

С начала пандемии в России зарегистрировали 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

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26 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

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