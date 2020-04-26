РИАМО - 26 апр. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 14 пациентов, всего в регионе вылечились 286 человек, сообщает областной оперштаб.
«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Всего в Подмосковье выявлено 9070 случаев инфицирования Covid-19, скончался 71 пациент.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Московской области ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, на улице следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В магазинах и других помещениях нужно носить маски и перчатки.
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26 АПРЕЛЯ
- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.
- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».
- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.
- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.
- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.
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