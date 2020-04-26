РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей городского округа соблюдать правила безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 576 новых случаев заражения Сovid-19, общее число случаев инфицирования в регионе достигло 9070. В Люберцах зафиксировано 523 зараженных.

«Остановить эту беду мы можем очень простым способом: оставаться дома. Если же по объективным причинам вам приходится выходить на улицу, пожалуйста, соблюдайте все необходимые правила», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что городской округ Люберцы, к сожалению, уверенно держится в тройке лидеров по количеству заразившихся коронавирусом.

По его словам, жителям не стоит пренебрегать предписанными правилами поведения во время пандемии. Они установлены ради безопасности людей.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.