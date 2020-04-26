РИАМО - 26 апр. С 10 апреля в Москве сотрудники дорожно-постовой службы полиции пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Не остается без внимания надзор за проверкой безопасности пассажирских перевозок. За этот период пресечено почти 3,5 тысячи правонарушений, совершенных водителями автобусов», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции в полном объеме выполняют возложенные на них задачи в условиях особого режима несения службы. Они проверяют транспорт, въезжающий в мегаполис, а также продолжают обеспечивать безопасность на столичных дорогах.