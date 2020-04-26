РИАМО - 26 апр. На следующей неделе президент России Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru.

О возможном выступлении президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент программы ее ведущий Владимир Соловьев выложил в Telegram.

«По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации», - отмечается в материале.

С начала пандемии в России зарегистрировали 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- На следующей неделе Владимир Путин может выступить с очередным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.