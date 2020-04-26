РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Жители подмосковного Подольска смогут отправить свои работы на онлайн-конкурс «Сирень Победы» до 15 мая, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«Культурно-просветительский центр «Дубровицы» Подольска приглашает принять участие в открытом онлайн-конкурсе, посвященном 75-летию Великой Победы, в рамках «Сиреневого фестиваля» в Дубровицах. Для участия в конкурсе необходимо отправить письмо до 15 мая с вложенным видеофайлом конкурсной работы»,- говорится в сообщении.

Работы принимают на электронную почту: dk-dubrovici@yandex.ru.

Конкурс проходит по следующим номинациям: вокал, инструментальный жанр, художественное слово и изобразительное искусство. В теле письма нужно указать «Сирень Победы», название номинации, контактные данные.

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