РИАМО - 26 апр. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, у которого подтвердился коронавирус, чувствует себя удовлетворительно, сообщает kp.ru.
Подробно об истории своей болезни настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке рассказал в Facebook.
«Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера (24 апреля - ред.) получил результат анализа на вирус Covid-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат положительный, то есть вирус есть», - написал Балашов.
Он добавил, что после получения результатов теста самоизолировался вместе с супругой. Храм закрыли, а всех священнослужителей отправили на карантин.
Всего в Москве на данный момент насчитывается 42480 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
26 АПРЕЛЯ
- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».
- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.
- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.
- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии