РИАМО - 26 апр. Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов, индекс самоизоляции в Москве составляет 4 балла, при этом в Зеленограде и поселке Московский ТиНАО он достиг 4,1 балла.

Также высокие показатели демонстрируют подмосковные города: Королев, Лобня, Красногорск, Дзержинский, Люберцы - 4 балла; Одинцово, Подольск, Балашиха (включая микрорайон Железнодорожный), Долгопрудный, Ивантеевка, Фрязино, Электросталь - 3,9 балла; Химки, Лыткарино, Жуковский, Щелково - 3,8 балла.

Индекс самоизоляции измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Высокий индекс означает, что на улицах мало людей, и коронавирусу в таких условиях сложнее распространяться. Низкий индекс свидетельствует о том, что многие жители пренебрегают требованием находиться дома в период эпидемии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что добросовестное соблюдение режима самоизоляции помогает уменьшать ежедневный прирост заразившихся коронавирусом на 1-2%.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.