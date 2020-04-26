РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Работы трех школьных музеев Подольска победили в муниципальном этапе конкурса «Мой музей» и были направлены на областной этап, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Центре детского творчества Подольска подведены итоги муниципального этапа областного конкурса музеев образовательных организаций «Мой музей» в дистанционном режиме. В конкурсе приняли участие девять образовательных организаций городского округа, всего 22 обучающихся. Лучшие работы-победители были из школ №№18, 24, 32», - говорится в сообщении.

Работы были представлены в номинациях виртуальная экскурсия по теме: «О подвиге, о доблести, о славе» и презентация по теме: «Музейная экспозиция патриотической направленности».

Работы победителей были направлены на областной конкурс.