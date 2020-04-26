РИАМО - 26 апр. На первомайских праздниках в Подмосковье и Москве ожидается дождливая и прохладная погода, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ночь на 1 мая по территории региона с дождями пройдет атмосферный фронт, ограничивая температуру в рамках плюс 2-4 градусов», - говорится в сообщении.

Днем 1 мая дожди постепенно закончатся, на небе появится солнце. Температура повысится до плюс 8-10 градусов.

Синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура 1 мая в Московском регионе будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.