РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 апр. На областном конкурсе «Открытка Победы» три школьника из подмосковных Котельников заняли призовые места, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Ученики детской школы искусств имени Андреева, а также школы №3 приняли участие в конкурсе открыток, посвященном 75-летию Великой Победы. Наши ребята заняли три призовых места на областном конкурсе «Открытка Победы», - написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что их работы теперь возьмут за основу при создании поздравительных открыток и социальной рекламы в праздничном оформлении Подмосковья ко Дню Победы.

«По-моему, это достойный результат – рисунки, действительно, очень удачные. Ребята - молодцы», - заключил Булгаков.

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