РИАМО - 26 апр. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с осадками в виде небольшого дождя, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Характер погоды останется по-весеннему неустойчивым. Температуры будут достаточно прохладными - на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В середине недели ожидается порывистый ветер до 11 метров в секунду и атмосферное давление намного ниже нормального», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в понедельник, вторник и среду в Московском регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Дневная температура в Москве составит плюс 10-12 градусов, в Московской области - от 8 до 13 градусов выше нуля.

В четверг в регионе ожидается небольшое похолодание, в этот день столбики термометров зафиксируются на отметке плюс 9-11 градусов в столице и плюс 7-12 градусов в Подмосковье. Погода будет облачной с осадками в виде небольших дождей.

На следующих выходных в Московском регионе также ожидается облачная дождливая погода. Воздух в Москве может прогреться до плюс 9-11 градусов, в Подмосковье - до 7-12 градусов.