РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Нападающий хоккейного клуба «Витязь» Подольска Павел Варфоломеев продлил контракт с клубом на два года, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Нападающий хоккейного клуба Подольска - 25-летний Павел Варфоломеев остается в подмосковном «Витязе» еще на два года», - говорится в сообщении.

Также с «Витязем» на один год подписал контракт 20-летний нападающий Никита Гончаров.

Как уточняется на сайте клуба, рост Варфоломеева - 176 сантиметров, вес 87 килограммов. Хоккеист родом из Магнитогорска.

Рост Гончарова - 180 сантиметров, вес 87 килограммов. Нападающий родом из Орла.