РИАМО - 26 апр. Сотрудники полиции разогнали участников уличной вечеринки в подмосковном Ленинском городском округе, инцидент произошел в деревне Дрожжино в ночь на воскресенье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции прибыли по адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались. Личность организовавшего мероприятие установлена. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, уличную вечеринку устроили на территории жилого комплекса «Бутово парк-2». Участниками ночной дискотеки во дворе стали десятки молодых людей. Полицию на место вечеринки вызвали местные жители.

В настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции в Москве и Подмосковье запрещены массовые мероприятия, жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.