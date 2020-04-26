РИАМО - 26 апр. В Московской области провели рейды в целях проверки соблюдения санитарных норм в машинах такси, в результате было выявлено 10 водителей без масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Домодедове и Красногорске десять водителей такси ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности согласно статье 20.1.6 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

У всех пассажиров такси, которые проверили в ходе рейдов, были QR-коды, разрешающие поездку.

За провоз пассажиров без пропуска водителей такси штрафуют. Проверить, действует ли пропуск у пассажиров, таксисты могут через приложение «Помощник Москвы», где указаны все действующие разрешения жителей региона.

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26 АПРЕЛЯ

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