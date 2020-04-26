РИАМО - 26 апр. Во время режима самоизоляции в Москве сотрудники парков и волонтеры продолжают заботиться об обитателях зеленых зон, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотрудники парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы, с большим вниманием и заботой относятся к своим обитателям и продолжают помогать кормить животных даже в условиях самоизоляции», — сказал представитель пресс-службы ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк».

В Измайловском парке группа волонтеров ухаживает за 12 лошадьми, которым необходимы трехразовое питание, прогулки и уход. Утром и вечером их кормят сеном и овсом, а днем — кашей с отрубями.

Работники музея-усадьбы «Кусково» следят за здоровьем павлинов и цесарок, а в Бабушкинском парке наполняют кормушки и чистят вольеры с белками и фазанами. В Лианозовском парке сотрудники заботятся о паре лебедей, а в парке «Ходынское поле» подкармливают огарей.

В парке Горького в вольерах содержатся фазаны, гуси, лебеди, павлины и кролики. Сотрудники зоосекции ежедневно пополняют им запасы пищи и воды, при необходимости проводят уборку и ветеринарный осмотр. Кроме того, на территории парка насчитывается больше 200 белок, которых подкармливают фундуком, грецкими и кедровыми орехами.

При этом специалисты призывают москвичей не подкармливать диких птиц и зверей, в это время животные и птицы способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий.

«Необоснованная подкормка диких животных ни к чему хорошему не приводит. Такие действия со стороны человека только притупляют природные инстинкты животных и ставят их в зависимость. Животные отвыкают искать корм самостоятельно, притупляется инстинкт самосохранения. Массовое скопление приводит к быстрому распространению видовых инфекций и болезней, от которых животные погибают», — отмечают зоологи.