РИАМО - 26 апр. За сутки в Москве выявили 2971 новый случай заражения коронавирусом, при этом более 45% новых пациентов - это люди в возрасте до 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты и люди из их близкого круга находятся под наблюдением медиков.

Всего в Москве на данный момент насчитывается 42 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Москве действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Для жителей введен режим обязательной самоизоляции.

Для совершения поездок по Москве и Подмосковью необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.