РИАМО - 26 апр. За прошедшие сутки в Московской области скончались два пациента, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 71 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 576 новых случаев заражения Сovid-19, общее число случаев инфицирования в регионе достигло 9070.

С начала пандемии в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 272 пациента.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. В регионе временно закрыты кафе, салоны красоты, спортклубы, парикмахерские, остановлена часть строек.

Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а для поездок на любом виде транспорта следует оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.