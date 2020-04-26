РИАМО - 26 апр. За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 576 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число случаев достигло 9070, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России за сутки выявили 6361 новый случай Covid-19. От инфекции вылечились 517 человек, умерли 66 пациентов.

С начала распространения инфекции в стране зафиксировали 80 949 подтвержденных случаев Cоvid-19. Врачи вылечили 6767 пациентов, скончались 747 зараженных.

В Московской области с начала пандемии от коронавируса было вылечено 272 пациента.

Все жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения по территории Подмосковья на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.