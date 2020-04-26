РИАМО - 26 апр. В Москве за сутки зарегистрировали 2971 новый случай заражения коронавирусом, за весь период эпидемии в столице зарегистрировано 42480 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу.

С начала распространения коронавируса в Москве вылечились 3175 человек. Жертвами эпидемии в столице стали 404 человека.

Всего за минувшие сутки в России подтвердился 6361 новый случай заражения коронавирусом на территории 83 регионов. Также за сутки скончались 66 пациентов, выздоровели 517 пациентов.

С начала пандемии в России зарегистрировали 80949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 пациентов.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только в крайних случаях. Горожанам из группы риска по Covid-19 еду и лекарства привозят на дом волонтеры.

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Текстовая трансляция

26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.