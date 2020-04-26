РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. Управляющая компания «Любимый дом»приступила к ремонту подъездов одного из домов на улице Давыдова в Подольске, сообщается на сайте УК.

«Сотрудники управляющей компании «Любимый дом» Подольска приступили к покраске стен, потолков, лифтовых дверей и квартирных холлов всех этажей дома №16а по улице Давыдова. Также рабочие приступили к укреплению напольной плитки», - говорится в сообщении.

Помимо этого, ранее УК завершила косметический ремонт первого подъезда в доме №5 по той же улице.

В этом году в Подольске планируют провести ремонт в 339 подъездах. С участием бюджетного софинансирования в рамках выделенных лимитов отремонтируют 113 подъездов и 226 – полностью за счет внебюджетных средств.