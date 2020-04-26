РИАМО - 26 апр. В апреле текущего года температура воздуха в Москве может оказаться самой низкой за 15 лет, чаще всего в столице наблюдались теплые апрели, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Апрель текущего года решил остудить теплый пыл своих предшественников. <…> За последние годы апрель заметно потеплел. А с 2005 года он ни разу не был холодным: либо радовал теплом, либо соответствовал сезону», - говорится в сообщении.

Рекордно теплый апрель был в мегаполисе в 2000 году. Тогда средняя температура второго весеннего месяца составила плюс 11,1 градуса.

За 141 год метеонаблюдений в 69 годах из 141 средняя температура за апрель была на один и более градусов ниже многолетних значений. Остальные года поделили теплые апрели и те, в которых температура соответствовала климатической норме.

В воскресенье в Московском регионе прогнозируют облачную погоду без существенных осадков, воздух может прогреться до плюс 11 градусов.