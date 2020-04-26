РИАМО - 26 апр. Жителям Подмосковья продолжат бесплатно раздавать наборы с медицинскими масками во время пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В набор входят две маски. Каждый день планируется раздавать около 20 тысяч наборов.

«Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов», - отмечается в материале.

Всего в Подмосковье приготовили 250 тысяч защитных наборов с масками. Их раздают во всех муниципалитетах.

В целях борьбы с распространением коронавируса в Московском регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

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26 АПРЕЛЯ

- Днем в воскресенье на улицах в Москве и некоторых городах Подмосковья почти нет людей, следует из данных «Яндекса».

- Два человека с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе выявили 9070 случаев заражения.

- За сутки в России зарегистрировали 6361 случай коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2971 заболевшего, в Подмосковье - 576.

- 38 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в столице. Число жертв инфекции в городе выросло до 404.