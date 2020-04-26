РИАМО - 26 апр. В квартире одного из многоэтажных домов Троицка произошла разгерметизация самогонного аппарата, из-за чего в помещении выбило окна, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На десятом этаже многоэтажного дома в одной из квартир, жильцы которой вели асоциальный образ жизни, произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате хлопка нарушено остекление», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, в результате происшествия никто не пострадал.