РИАМО - 26 апр. Росстат подсчитал, что реальные доходы россиян уменьшились на 0,2% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС.

«При этом индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%», - говорится в сообщении.

Также в стране выросла стоимость предоставляемых услуг на 2,9%.

По статистике среднедушевые доходы населения страны в январе-марте составили 31,2 тысячи рублей, они выросли на 3,3% по отношению к соответствующему периоду 2019 года.