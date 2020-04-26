РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 апр. В городском округе Люберцы за сутки зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 523 зараженных, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавирусной инфекции.

«В Люберцах за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в округе по данным на вечер 25 апреля 523 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили семь новых случаев заражения, всего в городском округе 99 заразившихся. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у трех человек, всего там зафиксирован 109 пациентов с коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>