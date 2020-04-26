РИАМО - 26 апр. Добросовестное соблюдение режима самоизоляции в Подмосковье помогает уменьшать ежедневный прирост заразившихся коронавирусом на 1-2%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача – максимально уменьшить процент тяжелобольных. Понятно, что этот контроль всем, мягко говоря, поднадоел, но мы каждый день падаем на 1-2% по приросту. Это очень важно. Если изоляция продлится еще 10 дней, мы увидим значительное облегчение», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

Он подчеркнул, что без введения режима самоизоляции ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье приняла бы характер катастрофы.

«Если бы мы не ввели самоизоляцию, то количество заражений бы росло и никаких коек бы не хватило. Поэтому решения все очень своевременные, это позволяет нам остановить распространение», - добавил Воробьев.

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 8494 случая инфицирования Covid-19. Скончались 69 пациентов, выздоровели 272 человека. В настоящее время жители всех возрастов обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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25 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.