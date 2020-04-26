РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. На первом дне открытых дверей в режиме онлайн свыше 230 человек пообщались с педагогами областного колледжа информации и технологий Подольска, сообщается в группе «АНО ПО МОКИТ» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московском областном колледже информации и технологий 25 апреля прошел первый день открытых дверей в режиме онлайн. Для этого использовали платформу Youtube, которая позволила выступить на одной трансляции спикерам с разных точек городского округа Подольск. Всего в ходе трансляции к ним присоединилось более 230 человек», - говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили всех участников за просмотр и посоветовали следить за новостями колледжа в соцсетях.

В Московской области введен режим самоизоляции для всех жителей из-за ситуации с коронавирусом. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.