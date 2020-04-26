РИАМО - 26 апр. Современный инфекционный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией, оборудованный в заброшенной казарме в Солнечногорске, начнет работать 29 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Меньше чем за месяц реконструирована клиника с кислородом, с ИВЛ, с боксами, с канализацией. Клиника позволит работать по Covid. Со среды (29 апреля - ред.) уже начнет работать. Самое главное - есть врачи», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

Он добавил, что в скором времени в регионе создадут еще 4 тысячи больничных коек для пациентов с коронавирусом.

«Мы в апреле месяце будем иметь под 8 тысяч коек. Решили подстраховаться. Потому что госпитализация растет и страшно находиться в тревожной зоне, когда не будет коек. Поэтому дал команду дополнительно открыть еще 4 тысячи коек», - сказал Воробьев.

В новом инфекционном комплексе в Солнечногорске будут 432 койки, в том числе 56 реанимационных. Связь с пациентами будет осуществляться через изолированный шлюз, который разделит «грязную» и «чистую» зоны.

Медучреждение оборудовано системами подачи кислорода и аппаратами ИВЛ. Медицинский персонал для стационара уже набран.

В целом работы по созданию коронавирусной клиники в Солнечногорске продолжались меньше месяца. На объекте круглосуточно работали 600 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Московской области выявили 8494 случая инфицирования. Скончались 69 пациентов, выздоровели 272 человека.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.