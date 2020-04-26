РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 46 новых случаев заражения коронавируной инфекцией, всего в муниципалитете 304 заразившихся, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 25 апреля, в Подмосковье за сутки выявили 605 новых случаев коронавируса. Всего было зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека. В Подольске выявили 46 новых случаев заражения, всего в округе 304 заразившихся», - говорится в сообщении.

Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них 858 человек из Москвы.

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.