РИАМО - 26 апр. Действующих в Подмосковье ограничительных мер для жителей достаточно, ужесточать режим самоизоляции перед майскими праздниками не будут, но люди должны добросовестно соблюдать установленные на время пандемии правила, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все ужесточения сделаны, каждый человек, каждая семья понимает, чем рискует. Я очень надеюсь, что каждый будет соблюдать правила дистанцирования, изоляции, защитных всех средств для того, чтобы не допустить распространения этой заразы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Московской области выявили 8494 случая инфицирования. Скончались 69 пациентов, выздоровели и выписались из больниц 272 человека.

Во время пандемии жители Московской области всех возрастов обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.