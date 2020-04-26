РИАМО - 26 апр. В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 128 человек, все они прошли лечение от Covid-19, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175» - сказала Ракова.

Коронавирусную инфекцию у пациентов подтверждают на основании молекулярно-генетического теста. Для этого медики берут мазок из носа и ротоглотки пациента. Кроме того, проводятся другие необходимые анализы по назначению врача.

Лечение зараженных Covid-19 врач назначает в зависимости от симптомов и тяжести заболевания у конкретного пациента. Лечение проводят в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Врачи предупреждают, что не стоит заниматься самолечением при подозрении на коронавирус.

При выписке после лечения в городских больницах всем пациентам, которые продолжают оставаться под меднаблюдением, дают соответствующие рекомендации.

В столичных больницах создали все условия для качественной диагностики Covid-19 и лечения пациентов с инфекцией. Всех коронавирусных пациентов наблюдают мультидисциплинарные бригады врачей — инфекционист, пульмонолог, реаниматолог, эпидемиолог и анестезиолог.

Все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Для передвижения на личном и общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.