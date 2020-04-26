РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 апр. Тридцать шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, число зараженных достигло 431, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 605 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 431», - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 апреля в горокруге насчитывалось 395 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 272 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

- За сутки в Московской области скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, общее число жертв пандемии в регионе таким образом достигло 69 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.