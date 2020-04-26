РИАМО - 26 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Московской области выявлено в Одинцовском городском округе, Люберцах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 8494 случая инфицирования Covid-19. Скончались 69 пациентов, выздоровели и выписались из больниц 272 человека.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 858 человек из Москвы», - говорится в сообщении.

В Одинцовском округе выявили 597 заразившихся, в Люберцах - 523, в Красногорске - 431, в Мытищах - 386, в Химках - 329, в Королеве - 329, в Ленинском округе - 319, в Подольске - 304, в Балашихе - 297, в Пушкинском округе – 232.

В Раменском округе подтвердили 180 случаев заражения коронавирусом, в Дмитровском округе - 147, в Щелкове - 138, в Воскресенске - 136, в Реутове - 134, в Сергиево-Посадском округе - 133, в Лобне - 132, в Солнечногорске - 129, в Долгопрудном - 128, в Коломенском округе - 127, в Домодедове - 121, в Истре - 113, в Котельниках - 109, в Ивантеевке - 107, в Наро-Фоминском округе – 103.

Еще 99 случаев заболевания зафиксировали в Дзержинском, 87 – в Орехово-Зуевском округе, 79 – в Рузском округе, 77 – в Клину, 65 – в Жуковском, 52 – в Богородском округе, 49 – в Электростали, 46 – в Чехове, по 43 – в Серпухове и Фрязине, 42 – в Луховицах, 38 – в Краснознаменске, 36 – в Ступине, 30 – в Павловском Посаде, 29 – в Волоколамском округе, 26 – в Электрогорске, 25 – в Егорьевске, 23 - в Озерах, 22 – в Красноармейске.

В Шатуре и Лыткарине зарегистрировано по 18 случаев заражения, в Протвине и Можайском округе - по 16, в Кашире - 15, в Талдомском округе и Власихе - по 14, в Серебряных Прудах, Шаховской и Лосино-Петровском - по 13, в Бронницах и Дубне - по 11, в Рошале - восемь, в Зарайске - шесть, в Лотошине и Черноголовке – по четыре, в Звездном городке и Пущине - по одному.

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25 АПРЕЛЯ

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- В столице 24 апреля зафиксировали 152 тысячи водителей без цифрового пропуска для передвижения по городу, что составило 8% от общего числа машин на дорогах

- Большинство жителей Московского региона днем в субботу остались дома. По состоянию на 12 часов субботы, индекс самоизоляции в Москве составил 3,7 балла. В подмосковных Лыткарине, Лобне, Люберцах, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,8 балла.

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- За сутки в России зарегистрировали 5966 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2612 заболевших, в Подмосковье - 605.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов.