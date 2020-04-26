РИАМО - 26 апр. В рамках проекта «Московские сезоны» дома» в режиме онлайн пройдут спортивные, творческие и кулинарные мастер-классы, а также музыкальные и литературные выступления, мероприятие будет проходить с 27 апреля по 3 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сделать зарядку под руководством профессиональных спортсменов можно будет каждое утро в 09:00. На официальной странице «Московских сезонов» в социальной сети Instagram занятия проведут тренер по йоге Татьяна Россман и игрок сборной России по регби-7 мастер спорта международного класса и двукратная чемпионка Европы Яна Данилова. Спортивные видео будут доступны в течение всего дня», - говорится в сообщении.

Не обойдут вниманием и международный фестиваль «Московская весна a cappella». Зрители увидят выступления таких групп, как FolkBeat, Mitin Band и Music-Time. Также будет возможность послушать участников творческого объединения «Градский Холл», работающих в самых разных жанрах: от поп-музыки до оперы. 29 апреля в 19:00 свои песни исполнит Роман Архипов.

В рамках проекта «Москва на страницах книг» актер Константин Шелягин прочитает отрывок из сборника Владимира Гиляровского «Москва и москвичи».