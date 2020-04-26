РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 апр. За двое суток в городском округе Балашиха выявили 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 297, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

В Подмосковье за двое суток зафиксировали 1216 новых случаев заражения Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области зарегистрировали 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 272 человека выписали домой из стационаров, 69 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 297 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Согласно данным на 23 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 220 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.