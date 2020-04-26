РИАМО - 26 апр. Металлические боксы загорелись на Очаковском шоссе в столице, возгорание площадью 200 квадратных метров удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 04:55 воскресенья поступила информация о возгорании по адресу: Очаковское шоссе, дом 3А. Там загорелся второй ярус пяти металлических боксов (внутри хранилась бытовая химия и складируемое автомобильное имущество).

«В 06:12 пожар локализован. В 06:30 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работали 50 человек личного состава, а также более 15 единиц техники.